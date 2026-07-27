Разработана поглощающая тепло при высоких температурах резина

«Наша команда при поддержке Новосибирского государственного университета разработала новый состав огнетеплозащитных материалов, содержащих многостенные углеродные нанотрубки, в том числе совместно с функционально-активными компонентами. В частности, создана резина, задача которой предотвращать нагрев конструкции. При работе в экстремальных условиях, при высоких температурах, материал забирает на себя тепло. Такая резина, например, применима в нефтедобывающем производстве», — сказал Каблов.