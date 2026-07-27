Разработана поглощающая тепло при высоких температурах резина

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Резина, способная поглощать тепло при работе в экстремальных условиях высоких температур, создана учеными Волжского филиала Волгоградского технического университета (ВолгГТУ). Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры «Химическая технология полимеров и промышленная экология» Волжского политехнического института ВолгГТУ, научный руководитель проекта Виктор Каблов.
«Наша команда при поддержке Новосибирского государственного университета разработала новый состав огнетеплозащитных материалов, содержащих многостенные углеродные нанотрубки, в том числе совместно с функционально-активными компонентами. В частности, создана резина, задача которой предотвращать нагрев конструкции. При работе в экстремальных условиях, при высоких температурах, материал забирает на себя тепло. Такая резина, например, применима в нефтедобывающем производстве», — сказал Каблов.
По словам ученого, такие резины повышенной эффективности востребованы в связи с изменениями промышленных процессов, повышением глубины нефтедобычи и усложнением условий эксплуатации.
Ранее ТАСС сообщал, что командой волгоградских ученых разработан огнетеплозащитный вспучивающийся материал, способный выдерживать температуры горения до 2 500 градусов. Как отметил Каблов, разработанная резина может работать в тандеме с указанным материалом.
«Вместе резина и вспучивающийся огнестойкий материал работают еще эффективнее. Химическая промышленность, авиастроение и космическое производство — это лишь малая часть того, где могут быть применимы огнетеплозащитные материалы», — подчеркнул Каблов.