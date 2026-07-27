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В Севастополе ограничили подачу электричества

В Севастополе вынужденно ограничили подачу электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе вынужденно ограничили подачу электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал господин Развожаев.

Как добавил губернатор, на энергетических объектах введен особый режим. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

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