В Севастополе ограничили подачу электричества

В Севастополе вынужденно ограничили подачу электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал господин Развожаев.
Как добавил губернатор, на энергетических объектах введен особый режим. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
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