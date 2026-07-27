38 кустов для здоровья: мужчина выращивал коноплю для лечения суставов в ЕАО

В селе Бабстово полицейские обнаружили на участке 58-летнего мужчины целую плантацию — 38 кустов дикорастущей конопли. Растения были прополоты и ухожены. Сам владелец заявил, что обнаружил растения, когда косил траву на участке, и решил оставить их для личного употребления в медицинских целях — для лечения суставов. Сотрудники полиции и агроном подтвердили, что конопля культивировалась. Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.