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38 кустов для здоровья: мужчина выращивал коноплю для лечения суставов в ЕАО

В селе Бабстово полицейские обнаружили на участке 58-летнего мужчины целую плантацию — 38 кустов дикорастущей конопли. Растения были прополоты и ухожены. Сам владелец заявил, что обнаружил растения, когда косил траву на участке, и решил оставить их для личного употребления в медицинских целях — для лечения суставов. Сотрудники полиции и агроном подтвердили, что конопля культивировалась. Теперь.

В селе Бабстово полицейские обнаружили на участке 58-летнего мужчины целую плантацию — 38 кустов дикорастущей конопли. Растения были прополоты и ухожены. Сам владелец заявил, что обнаружил растения, когда косил траву на участке, и решил оставить их для личного употребления в медицинских целях — для лечения суставов. Сотрудники полиции и агроном подтвердили, что конопля культивировалась. Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.