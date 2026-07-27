Амур наступает: до отметки бедствия ещё 90 см, но хабаровских дачников уже предупредили

В Хабаровском крае в настоящее время обстановка на малых реках относительно стабилизировалась. На контроле специалистов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю повышение уровней воды на реке Амур. По прогнозу гидрологов к концу июля он может достигнуть отметки у города Хабаровска до 400 сантиметров (при отметке неблагоприятного явления — 450 сантиметров), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«На утро 27 июля уровень был 361 сантиметр (+11 сантиметров за сутки). В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20−25 см», — говорится в сообщении.
В настоящее время по данным Дальневосточного УГМС также повышенная водность наблюдается на реках Бурея, Уссури, Бикин, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур, Мая. На остальных реках области преобладает средняя водность. Подтоплена пойма рек Бурея, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур на глубину от 10 до 180 сантиметров.
Обстановка находится на постоянном контроле специалистов МЧС России, органов местного самоуправления, организовано межведомственное взаимодействие. В круглосуточном режиме проводится уточнение оперативных данных.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям, имеющим дачные участки на островной территории краевого центра — острова Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный, что при повышении уровней воды возможно подтопление пониженных участков местности, огородов и тропинок, расположенных в низинах, разлив проток. Поэтому необходимо соблюдать меры безопасностив период прохождения паводка, убрать имущество с низин.
Также следует быть внимательными туристам и рыбакам. При прохождении паводка на акватории может усиливаться течение, под водой могут быть скрыты различные конструкции, смывается с берегов мусор и упавшие деревья, ветки, существует опасность столкновения с препятствием, повреждение транспортных средств. Соблюдайте правила эксплуатации маломерных судов во время движения по водоемам, надевайте спасательные жилеты.