Амур наступает: до отметки бедствия ещё 90 см, но хабаровских дачников уже предупредили

В Хабаровском крае в настоящее время обстановка на малых реках относительно стабилизировалась. На контроле специалистов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю повышение уровней воды на реке Амур. По прогнозу гидрологов к концу июля он может достигнуть отметки у города Хабаровска до 400 сантиметров (при отметке неблагоприятного явления — 450 сантиметров), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.