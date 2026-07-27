Минцифры ответило на вопросы депутата Госдумы о софте для обхода санкций

Делягин еще 22 июня спрашивал, разрабатывает ли ведомство такое ПО, как гражданам и бизнесу получить к нему доступ и планирует ли Минцифры публиковать продукты в открытом доступе. Как экономист, он привел личный пример: из-за ограничений не может работать с американской статистикой, необходимой для прогнозов.