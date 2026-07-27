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Россиян ожидает 118 выходных дней в 2027 году

Рабочих дней будет 247, рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россиян ожидает в 118 выходных дней 2027 году. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

По ее словам, в 2027 году у россиян с пятидневной рабочей неделей будет 247 рабочих дней и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

«Согласно проекту производственного календаря, на один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Отдельного внимания заслуживает 20 февраля. В 2027 году эта дата выпадает на субботу, однако по проекту она станет рабочей: выходной с этого дня планируется перенести на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне могли отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля», — отметила она.