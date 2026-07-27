«СКА-Хабаровск» проиграл три матча подряд на старте нового сезона

Накануне армейцы встречались в Уфе с местным одноименным клубом и уступили со счетом 0:1. Единственный гол на 17 минуте забил форвард хозяев Арагон Ортис, реализовавший пенальти — полузащитник хабаровчан Садыг Багиев в подкате снес в своей штрафной площадке полузащитника «Уфы» Шамиля Исаева, а Арагон Ортис отправил мяч и вратаря армейцев по разным углам ворот. Во втором тайме, на 53 минуте, «СКА-Хабаровск» мог отыграться — Матвей Ужгин и Никита Моцпан вывели на опасный удар форварда Хакобо Алкалде, но испанский нападающий красно-синих не смог пробить вратаря уфимцев Александра Беленова. Как итог — третье подряд поражение «СКА-Хабаровска» в трех стартовых турах нового сезона, благодаря чему армейцы опустились на самое последнее место в турнирной таблице ФНЛ.