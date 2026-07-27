Власти Таганрога сообщают о работе ПВО над городом в ночь на 27 июля

В Таганроге в ночь на понедельник, 27 июля, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает глава приморского города Светлана Камбулова в своем канале в МАХ.
В сообщении говорится:
— Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие, — написала Светлана Камбулова.
Ранее о работе ПВО в Ростове-на-Дону той же ночью сообщал и глава Донской столицы Александр Скрябин. В регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителей призывают следить за официальными сообщениями.
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