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Власти Таганрога сообщают о работе ПВО над городом в ночь на 27 июля

Глава Таганрога предупредила жителей о работе ПВО в ночь на 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в ночь на понедельник, 27 июля, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает глава приморского города Светлана Камбулова в своем канале в МАХ.

В сообщении говорится:

— Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие, — написала Светлана Камбулова.

Ранее о работе ПВО в Ростове-на-Дону той же ночью сообщал и глава Донской столицы Александр Скрябин. В регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителей призывают следить за официальными сообщениями.

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