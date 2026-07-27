Жительница Комсомольского района едва не перевела мошенникам 2,6 миллиона рублей

В Хабаровском крае полицейские предотвратили крупное мошенничество. 49-летняя жительница посёлка Молодёжный Комсомольского района чуть не лишилась всех накоплений — 2 миллионов 600 тысяч рублей. Аферисты убедили её снять деньги в банке, купить билет до Москвы и передать их якобы доверенному лицу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Всё началось со звонка. Женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками государственного органа. Они сообщили, что ей положена компенсация за земельный участок, и для её получения нужно назвать персональные данные. Женщина продиктовала информацию.
Следом на связь вышли другие собеседники — якобы офицеры спецслужб. Они заявили, что от её имени якобы осуществляется финансирование террористических организаций. Чтобы «спасти» деньги и избежать уголовной ответственности, женщину убедили приехать в Комсомольск-на-Амуре и снять все накопления в отделении банка.
Но это был не конец. Наличные требовалось доставить в Москву и передать «инкассатору», который должен был проверить законность происхождения средств. Женщина купила авиабилет до столицы с вылетом из Хабаровска и уже выехала в краевой центр.
Однако в пути она начала сомневаться в реальности происходящего. Окончательно ситуация прояснилась после разговора с родственниками. Женщина поняла, что общается с аферистами, и обратилась в полицию. Она не успела передать деньги и не понесла финансовых потерь.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ.
В полиции напоминают: сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не звонят клиентам и не пугают потерей денег. Они не просят называть данные банковских карт или одноразовые пароли из СМС. Работники кредитных учреждений не просят оформлять кредиты и переводить деньги на неизвестные счета.
— При поступлении подобных звонков незамедлительно прерывайте разговор, — предупреждают в УМВД. — Если вас просят снять все накопления и передать их незнакомым людям — это мошенники.
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