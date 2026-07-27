27 июля: какой сегодня праздник в церкви

27 июля 2026 года, понедельник, в календаре православных праздников отмечен как день памяти Апостола от 70-ти Акилы Гераклейского (I). Святой Акила, один из 70 апостолов, был ревностным учеником апостола Павла, который рукоположил его во епископа города Гераклея. До обращения в христианство он жил в Италии, занимаясь своим ремеслом — изготовлением палаток. Судьбу Акилы изменила встреча с апостолом Павлом в Коринфе. Приняв крещение, святой вместе со своей супругой Прискиллой посвятил жизнь проповеди Евангелия. Он прошел с миссией по Азии, Ахайе и Ираклии, сокрушая идолов и обращая тысячи язычников ко Христу. Верная помощница апостола, святая мученица Прискилла, разделяла с ним все тяготы служения. Супруги приняли мученическую кончину от рук язычников. Кроме того, в этот день Православная Церковь чтит память преподобного Никодима Святогорца. Родившийся в 1748 году, он принял монашеский постриг на Святой Горе Афон в возрасте 26 лет, посвятив себя литературным трудам. Святой прославился как неутомимый труженик: Отредактировал «Добротолюбие» Составил «Новый Синаксарь» (собрание житий святых) Писал аскетические сочинения и толкования Священного Писания Подготовил новую редакцию «Кормчей книги» — сборника церковных правил. Преподобный Никодим мирно отошел ко Господу в 1809 году. Труды подвижника заложили основу духовной жизни православных христиан нескольких поколений. Кроме того, в этот день отдают дань памяти: Мученика Иуста (I) Преподобного Онисима чудотворца, иже в Магнезии (ок. 284—305). Преподобного Еллия монаха, Египетского (IV). Преподобного Стефана Махрищского (1406). Мученика Иоанна Мервского. Священномучеников Константина пресвитера (1918) и Николая пресвитера (1933).