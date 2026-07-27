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Алла Пугачева шокировала всех на фестивале: новый нос и шрам на подбородке

На открытии музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале появилась Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом).

На открытии музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале появилась Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом). Однако поклонники и зрители отметили, что артистка выглядит значительно хуже, чем раньше, что связано с её возрастом и проблемами со здоровьем.

Фестиваль, который уже успел привлечь внимание из-за участия иноагентов и артистов с неоднозначной репутацией, стал площадкой для появления Примадонны. На красной дорожке Пугачева продемонстрировала новый облик, который вызвал множество обсуждений. Очевидцы отметили, что у певицы заметен крупный шрам на подбородке, который стал следствием недавней операции по удалению импланта.

Согласно слухам, изменения в внешности артистки связаны не только с хирургическим вмешательством. Многие зрители обратили внимание на то, что черты лица Пугачевой изменились, а глаза выглядят несимметрично. Попытки скрыть недостатки с помощью макияжа не увенчались успехом, и поклонники заметили, что певица передвигается с трудом, испытывая физические затруднения.

Несмотря на все изменения, Алла Борисовна старалась поддерживать позитивный имидж, улыбаясь на камеры. Однако очевидцы отметили, что ей было трудно сохранять равновесие без привычной трости, и создавалось впечатление, что она иногда теряется в пространстве.

Фестиваль продолжает вызывать интерес общественности, однако состояние Примадонны оставляет поклонников в тревоге.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.