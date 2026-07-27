Алла Пугачева шокировала всех на фестивале: новый нос и шрам на подбородке

Фестиваль, который уже успел привлечь внимание из-за участия иноагентов и артистов с неоднозначной репутацией, стал площадкой для появления Примадонны. На красной дорожке Пугачева продемонстрировала новый облик, который вызвал множество обсуждений. Очевидцы отметили, что у певицы заметен крупный шрам на подбородке, который стал следствием недавней операции по удалению импланта.