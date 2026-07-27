Создан гибкий «пластырь» для определения уровня глюкозы через пот

Носимые датчики становятся все более популярными в медицине. Они позволяют в реальном времени следить за здоровьем без забора крови и сложных анализов. Один из перспективных методов — анализ пота. Пот содержит вещества, по которым можно оценивать состояние организма, в частности, уровень глюкозы. Однако такие датчики часто состоят из двух устройств: сенсора и источника питания. Это делает их громоздкими, неудобными и сложными в использовании.