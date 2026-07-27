При воздушной атаке в Ростове-на-Дону повредило многоквартирный дом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Многоквартирный дом поврежден после воздушной атаки в Ростове-на-Дону, для жителей разворачивается пункт временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин.
«В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал Скрябин в канале на платформе «Макс».
Глава города отметил, что в качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей направлены автобусы.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше