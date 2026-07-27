Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При воздушной атаке в Ростове-на-Дону повредило многоквартирный дом

В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жителей поврежденного при атаке ВСУ дома.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Многоквартирный дом поврежден после воздушной атаки в Ростове-на-Дону, для жителей разворачивается пункт временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин.

«В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал Скрябин в канале на платформе «Макс».

Глава города отметил, что в качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей направлены автобусы.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше