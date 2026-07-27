«Амурские Тигры» отправились на предсезонные сборы в Санкт-Петербург

В тренировочном процессе в Северной столице примут участие 33 хоккеиста — три вратаря, девять защитников и 20 нападающих. Этот сбор продлится с 27 июля по 10 августа. Во время него «Амурские Тигры» проведут несколько контрольных матчей. При этом еще пятеро игроков «Тигров» (Кирилл Лемешко, Ярослав Деминский, Михаил Дорошенко, Иван Шерстнев и Борис Борин) остаются в Хабаровске и будут готовиться к новому сезону вместе с основным составом «Амура» на льду «Платинум Арены».