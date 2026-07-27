Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил прошлогодние показатели на 134 см

В Хабаровске сохраняется угроза подтопления: за прошедшую неделю уровень воды в Амуре поднялся на 80 сантиметров и достиг отметки в 361 сантиметр. В прошлом году к аналогичному периоду он составлял 227 сантиметров, что на 134 меньше ниже нынешнего уровня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».