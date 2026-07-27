Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил прошлогодние показатели на 134 см

В Хабаровске сохраняется угроза подтопления: за прошедшую неделю уровень воды в Амуре поднялся на 80 сантиметров и достиг отметки в 361 сантиметр. В прошлом году к аналогичному периоду он составлял 227 сантиметров, что на 134 меньше ниже нынешнего уровня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За прошедшие сутки — с воскресенья на понедельник — уровень воды поднялся на 11 сантиметров. Температура воды держится на отметке 24−25 градусов.
По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река уже вышла на пойму. Для Амура данный порог составляет примерно 300 сантиметров. До конца июля, по оценке экспертов, вода может подняться до 400 сантиметров. Неблагоприятным считается уровень в 450 сантиметров, опасным — 600.
Мониторинг ситуации продолжается, ситуация не оценивается как критическая. Однако угроза подтоплений для низких участков на дачных островах — Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский — сохраняется.