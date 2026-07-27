Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае

«Благодаря вожатым каникулы для ребят становится временем открытий, искренней дружбы и маленьких побед. Ваша работа — это не просто профессия, а призвание: вы учите детей верить в себя, не бояться трудностей и смело идти вперед. Спасибо за ваше безграничное терпение, за неиссякаемую энергию и за ту любовь к детям, которую вы щедро дарите каждой смене», — отметила начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева.