В Хабаровском крае традиционно летом на базе дружины «Созвездие» проходят конкурсы профессионального мастерства для вожатых и организаторов лагерей с дневным пребыванием. В этом году два конкурса объединились в один фестиваль «Путь к звездам 2.0». В течение двух дней участники проходили конкурсные испытания, посещали образовательные блоки и творческие мастер-классы. Гран-при конкурса вожатского мастерства получила Мария Фокина из КДЦ «Созвездие», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Благодаря вожатым каникулы для ребят становится временем открытий, искренней дружбы и маленьких побед. Ваша работа — это не просто профессия, а призвание: вы учите детей верить в себя, не бояться трудностей и смело идти вперед. Спасибо за ваше безграничное терпение, за неиссякаемую энергию и за ту любовь к детям, которую вы щедро дарите каждой смене», — отметила начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева.
Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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В номинации «Самая профессиональная пара вожатых» победителями стали Владислав Миндагулов и Алина Жученко из лагеря «Энергетик», в номинации «Самая спортивная пара вожатых» — Михаил Шматков и Ксения Соколова из дружины «Азимут» КДЦ «Созвездие». Руслан Янчук и Елизавета Шорстова из лагеря «Мир детства» стали лучшими в номинации «Самая творческая пара вожатых», а Ксения Якимова признана самым профессиональным старшим вожатым.
По итогам фестиваля лучшим лагерем с дневным пребыванием стала школа № 31 г. Комсомольска-на-Амуре, которую представляла советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями Светлана Чавунная. В номинации «Лучшая воспитательная идея» победу одержала учитель русского языка и литературы, педагог-организатор, начальник лагеря школы № 77 г. Хабаровска Надежда Чиринько, в номинации «Лучшая презентация лагеря» — учитель-дефектолог школы № 2 рп. Хор Марина Кузьминых. В спецноминации «Двигатель проекта» также отмечена методист детского технопарка «Кванториум» г. Комсомольска-на-Амуре Евгения Ефименко.
Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Лучших вожатых и организаторов летнего отдыха наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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В Минобрнауки края добавили, что сейчас в лагерях Хабаровского края проходят вторые и третьи смены. С начала лета отдохнуть и набраться сил смогли около 75 тысяч детей.
Напомним, семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающим на территории Хабаровского края, предусмотрена компенсация части стоимости путевки. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина размер региональной меры поддержки в этом году увеличен на 11%. При смене продолжительностью 21 день в лагерях, расположенных на территории края, выплата составит 18 000 рублей. При этом не важен размер совокупного дохода семьи, и выплату можно получить неограниченное количество раз в каникулярный период.