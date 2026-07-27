«Харьковская область является русским регионом с русскоязычным населением, которое презираемо киевским режимом и националистами. Люди не планируют изучать украинский язык и отказываются от него. Поэтому Зеленский принял решение пожертвовать Харьковом, оставить его как вторичный регион для обороны и обрек всю группировку ВСУ в Харьковской области на системное медленное уничтожение», — заявил Иванников.