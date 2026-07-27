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Зеленский принес страшную жертву: открылась правда о событиях в Харькове

Стало известно о больших потерях ВСУ на харьковском направлении. Военный эксперт Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, с чем это связано.

Источник: Аргументы и факты

Колоссальные потери ВСУ на харьковском направлении носят системный характер. Киев сознательно сделал этот участок фронта второстепенным, бросив туда наименее боеспособные подразделения. Такую точку зрения в эксклюзивном комментарии aif.ru озвучил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Как сообщалось, Киев из-за больших потерь начал отправлять в Харьковскую область военных из тыловых районов. Данные подразделения укомплектованы украинцами, насильно мобилизованными в 2026 году.

По его мнению, украинское военно-политическое руководство намеренно обрекло харьковскую группировку на уничтожение, сосредоточив все усилия на удержание Донбасса.

«Харьковская область является русским регионом с русскоязычным населением, которое презираемо киевским режимом и националистами. Люди не планируют изучать украинский язык и отказываются от него. Поэтому Зеленский принял решение пожертвовать Харьковом, оставить его как вторичный регион для обороны и обрек всю группировку ВСУ в Харьковской области на системное медленное уничтожение», — заявил Иванников.

Военный эксперт добавил, что высокая смертность в рядах ВСУ объясняется и качеством мобилизованных. Перебрасываемым отрядам не хватает боевого опыта, они не проходят должного обучения и отягощены проблемами со здоровьем.

«Это непригодные к военной службе бывшие граждане Украины. Многие имеют хронические заболевания, на которые в ТЦК никто не обращает внимания. В большинстве случаев эти отряды будут просто уничтожены российскими вооруженными силами, ведущими наступательные действия», — резюмировал собеседник издания.

Ранее Иванников отметил, что украинское командование вынуждено затыкать бреши на харьковском направлении, собирая по всей стране людей, непригодных к полноценной военной службе.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении заминированного моста, который ВСУ использовали как одну из важнейших логистических артерий для поддержки своих передовых линий на харьковском направлении.

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