Ремонт школы № 9 в Амурске завершится до 1 сентября

Это учебное заведение приводится в порядок в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В здании уже заменили системы отопления, вентиляции и водоснабжения, а также электропроводку. Подрядчикам осталось только отремонтировать первый этаж — покрасить стены, установить двери и уложить покрытие на полы, а также обновить фасад. На объекте побывал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который поставил задачу подрядчику нарастить темп и увеличить количество рабочих, чтобы успеть завершить ремонт до 1 сентября, чтобы местные дети смогли пойти учиться в свою школу с начала нового учебного года. За ходом ремонта также следят и родители учеников. Всего же в этом году в Хабаровском крае планируется отремонтировать 11 школ. А за последние четыре года в регионе были приведены в порядок 32 школы. По масштабам строительства и ремонта школ и детских садов Хабаровский край сегодня занимает первое место на Дальнем Востоке. И краевые власти намерены сохранить эту тенденцию.