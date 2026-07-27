Вячеслав Коренев: «Да здравствуют неравнодушные журналисты!»

Хабаровских журналистов наградили на Дальневосточном медиафоруме. Им вручили почетные знаки Союза журналистов России (СЖР). Заместителя генерального директора по информационному вещанию ИТА «Губерния», председателя Хабаровского краевого отделения Союза журналистов России Вячеслава Коренева представили к награде: он получил звание «Заслуженный журналист Хабаровского края». Награду вручил губернатор края Дмитрий Демешин. Также почетными знаками удостоены: Нагрудным знаком «Честь. Достоинство. Профессионализм» награжден майор Вячеслав Семенов — заместитель главного редактора газеты «Суворовский натиск», участник СВО; Нагрудным знаком «Ветеран журналистики» награжден Геннадий Ведерников — внештатный корреспондент газеты «Приамурские ведомости», пенсионер, в прошлом — создатель и глава пресс-службы ДВЖД; Нагрудным знаком «За заслуги» награжден Константин Пронякин — главный редактор газеты «Приамурские ведомости», член правления ХКО СЖР, член Союза писателей России. «В нашей профессии самое недопустимое качество — равнодушие: равнодушный журналист опасен для общества. Мы решили наградить троих самых неравнодушных людей. Да здравствуют неравнодушные журналисты!» — отметил Вячеслав Коренев.