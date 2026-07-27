Мировые цены на нефть рухнули на 5% после остановки ударов США по Ирану

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на 4:20 утра 27 июля опустились до 87,97 доллара за баррель. Показатель снизился на 4,04 процента относительно уровня предыдущего закрытия. В ходе сессии цена кратковременно пробивала отметку 85,82 доллара. Этот локальный минимум зафиксирован на уровне более чем на 5 процентов ниже предыдущих значений.
Ещё несколько дней назад рынок демонстрировал противоположный тренд. На пике эскалации 23 июля сентябрьский фьючерс Brent на бирже ICE преодолел психологический барьер в 100 долларов за баррель. Котировки пробили эту отметку впервые с 26 мая. Аналитики ожидают дальнейшей стабилизации котировок на текущих уровнях.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.