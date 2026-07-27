Мировые цены на нефть рухнули на 5% после остановки ударов США по Ирану

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на 4:20 утра 27 июля опустились до 87,97 доллара за баррель. Показатель снизился на 4,04 процента относительно уровня предыдущего закрытия. В ходе сессии цена кратковременно пробивала отметку 85,82 доллара. Этот локальный минимум зафиксирован на уровне более чем на 5 процентов ниже предыдущих значений.