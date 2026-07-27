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Синоптик Позднякова предсказала частую смену погоды в конце июля

Синоптик Позднякова рассказала, какой будет погода в Московской области в последние дни июля. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Последняя неделя июля в столичном регионе пройдет под знаком неустойчивой погоды. Жителям Москвы и Подмосковья не стоит ждать ни изнуряющей жары, ни затяжных периодов солнечного штиля. В беседе с aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что регион окажется под перекрестным влиянием атмосферных фронтов с разных сторон, из-за чего погода будет постоянно меняться.

Синоптик подчеркнула, что яркого солнца ждать не приходится, а осадки будут идти практически ежедневно.

«Погода сохранится неустойчивая. Сначала скажется влияние атмосферного фронта южного циклона, затем — северо-западного, который придет с Карелии и Ленинградской области. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, то есть яркого солнца нам ждать не приходится. Что касается осадков, они ожидаются практически каждый день и ночью, и днем, но различной интенсивности и локального характера», — сообщила Позднякова.

Температурный фон при этом останется в пределах климатических значений. Ночные температуры будут довольно высокими для конца месяца: в Москве столбики термометров покажут около 15−16 градусов тепла, а по области минимальные значения составят от 12 до 17 градусов.

Днем в начале недели воздух будет прогреваться до 22−24 градусов, а к концу июля преобладающая дневная температура установится в диапазоне 20−25 градусов. Преимущественное направление ветра — северо-западное.