Синоптик Позднякова предсказала частую смену погоды в конце июля

«Погода сохранится неустойчивая. Сначала скажется влияние атмосферного фронта южного циклона, затем — северо-западного, который придет с Карелии и Ленинградской области. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, то есть яркого солнца нам ждать не приходится. Что касается осадков, они ожидаются практически каждый день и ночью, и днем, но различной интенсивности и локального характера», — сообщила Позднякова.