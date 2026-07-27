За незаконный вылов кижуча на 900 тысяч рублей осуждены два жителя Ола

В Магаданской области вынесен приговор двум жителям посёлка Ола, которые незаконно выловили редкие виды рыб. В августе 2025 года мужчины на автомобиле «Сузуки Эскудо» прибыли на побережье Тауйской губы Охотского моря. В районе Нюклинской косы они установили ставную сеть и выловили 44 экземпляра кижуча и 3 экземпляра северной мальмы. Ущерб водным биоресурсам составил более 900 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Браконьеров задержали с поличным сотрудники пограничной службы. Незаконный улов и сети изъяли. Прокуратура Ольского района поддержала государственное обвинение по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба.
Суд приговорил одного из рыбаков к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Второй осуждённый ранее был судим за другие преступления. Ему назначили окончательное наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он должен будет соблюдать ограничение свободы в течение 7 месяцев 12 дней.
Сумма ущерба взыскана с виновных солидарно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В прокуратуре Ольского района напомнили, что незаконный вылов краснокнижных видов рыб в период нереста наносит серьёзный ущерб популяции и карается по закону вплоть до реального лишения свободы.
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