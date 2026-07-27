За незаконный вылов кижуча на 900 тысяч рублей осуждены два жителя Ола

Суд приговорил одного из рыбаков к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Второй осуждённый ранее был судим за другие преступления. Ему назначили окончательное наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он должен будет соблюдать ограничение свободы в течение 7 месяцев 12 дней.