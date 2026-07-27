Коварное удовольствие: Пять правил от диетолога, которые помогут не переесть за шведским столом

Врач также советует прислушиваться к сигналам организма. Если вы почувствовали насыщение, лучше закончить приём пищи. Через некоторое время чувство сытости станет ещё более выраженным, а если продолжить есть, можно столкнуться с перенасыщением и ухудшением самочувствия.