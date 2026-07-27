Проезд к переправе в Оглонги в районе имени Полины Осипенко закроют на 5 месяцев

Как пояснили в администрации района, эта мера вынужденная. Начинаются работы по реконструкции на территории Албазинского ГОКа гидротехнического сооружения, совмещающего функции дамбы и автодороги. Доступ перекрывают, чтобы обеспечить безопасность людей и техники на время строительства.