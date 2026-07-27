Проезд к переправе в Оглонги в районе имени Полины Осипенко закроют на 5 месяцев

С 27 июля по 31 декабря полностью перекрывается участок дороги, ведущий к паромной переправе в село Оглонги в районе имени Полины Осипенко. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как пояснили в администрации района, эта мера вынужденная. Начинаются работы по реконструкции на территории Албазинского ГОКа гидротехнического сооружения, совмещающего функции дамбы и автодороги. Доступ перекрывают, чтобы обеспечить безопасность людей и техники на время строительства.
Важное уточнение: ограничение не затрагивает основную трассу «Комсомольск-на-Амуре — село имени Полины Осипенко — Оглонги». Там движение сохраняется в штатном режиме без изменений.
Водителей просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты, если их путь лежит через закрытый участок.