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Проезд к переправе в Оглонги в районе имени Полины Осипенко закроют на 5 месяцев

На территории Албазинского ГОКа реконструируют дамбу.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 27 июля по 31 декабря полностью перекрывается участок дороги, ведущий к паромной переправе в село Оглонги в районе имени Полины Осипенко. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как пояснили в администрации района, эта мера вынужденная. Начинаются работы по реконструкции на территории Албазинского ГОКа гидротехнического сооружения, совмещающего функции дамбы и автодороги. Доступ перекрывают, чтобы обеспечить безопасность людей и техники на время строительства.

Важное уточнение: ограничение не затрагивает основную трассу «Комсомольск-на-Амуре — село имени Полины Осипенко — Оглонги». Там движение сохраняется в штатном режиме без изменений.

Водителей просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты, если их путь лежит через закрытый участок.