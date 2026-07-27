Житель Ванинского района заплатит штраф за хранение наркотиков дома

У 63-летнего жителя Ванинского района нашли папиросу и пакет с каннабисом, а также 2 фольгированные емкости и стеклянный флакон со следами наркотика. Общая масса изъятого составила 0,10 грамма. Мужчина рассказал, что собирал дикие растения в районе дачных участков для личного употребления. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Наркотики уничтожены, приговор вступил в.