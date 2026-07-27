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Билайн повысил качество 4G для красноярцев в парках, торговых центрах и рядом с жилыми домами

Оператор модернизировал 40 базовых станций в шести районах города.

Парки, скверы, жилые кварталы и учебные заведения Красноярска получили более надежное покрытие 4G Билайна к летнему сезону.

Оператор модернизировал 40 базовых станций в шести районах города. Теперь, отправляясь на прогулку или встречу с друзьями, клиентам удобнее пользоваться социальными сетями, онлайн-банками или навигацией.

Так, команда инженеров Билайна запустила в Красноярске новое оборудование на улицах Свердловская и Соколовская. В результате сигнал 4G стал более уверенным. Это позволяет местным жителям быстро заказывать такси или доставку продуктов онлайн, смотреть сериалы в онлайн-кинотеатрах со смартфона и стримить в мобильных играх.

К лету покрытие четвертого поколения связи расширили также в общественных пространствах: парках им. 400-летия Красноярска, «Сады мечты» и «Сибсталь», скверах Полтавский и Космонавтов. Со стабильным мобильным интернетом клиентам Билайна проще назначать встречи с друзьями в мессенджерах, смотреть потоковое видео в соцсетях или загружать посты с фотографиями.

Качество мобильного интернета повысилось и для любителей шопинга в БЦ «Спасский». Теперь звонки в торговых точках пространства проходят с более четким звуком, и пользователи могут советоваться с близкими перед покупками.

Помимо этого, покрытие расширилось на десятках улиц Красноярска. Полный список доступен по ссылке.

«К сезону долгих прогулок на свежем воздухе Билайн увеличил емкость сети 4G в шести районах города. В популярных локациях Красноярска стало еще удобнее пользоваться любимыми онлайн-сервисами: слушать музыку онлайн во время пробежки, в моменте загружать в соцсетях фото и видео с прогулки. Билайн усилил сигнал 4G также для студентов Красноярска в общежитии Сибирского федерального университета на ул. Борисова и в техникуме социальных технологий. С началом учебного года пользователи смогут быстро открывать онлайн-тесты и изучать учебные материалы», — отметил директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин.

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