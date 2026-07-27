Билайн повысил качество 4G для красноярцев в парках, торговых центрах и рядом с жилыми домами

«К сезону долгих прогулок на свежем воздухе Билайн увеличил емкость сети 4G в шести районах города. В популярных локациях Красноярска стало еще удобнее пользоваться любимыми онлайн-сервисами: слушать музыку онлайн во время пробежки, в моменте загружать в соцсетях фото и видео с прогулки. Билайн усилил сигнал 4G также для студентов Красноярска в общежитии Сибирского федерального университета на ул. Борисова и в техникуме социальных технологий. С началом учебного года пользователи смогут быстро открывать онлайн-тесты и изучать учебные материалы», — отметил директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин.