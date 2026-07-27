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Основным кредитором экс-владельца Ильского НПЗ может стать трейдер из ОАЭ

Зарегистрированная в Дубае Venuto FZCO может стать крупнейшим кредитором бывшего владельца Ильского НПЗ Юрия Шамары с долгом 16,01 млрд руб. Рассмотрение заявления компании назначено на 11 августа, следует из картотеки дел. Процедура банкротства — реструктуризация долгов в отношении господина Шамары — введена в конце 2025 года по заявлению банка «Зенит» из-за долга около 1 млрд руб.

Зарегистрированная в Дубае Venuto FZCO может стать крупнейшим кредитором бывшего владельца Ильского НПЗ Юрия Шамары с долгом 16,01 млрд руб. Рассмотрение заявления компании назначено на 11 августа, следует из картотеки дел. Процедура банкротства — реструктуризация долгов в отношении господина Шамары — введена в конце 2025 года по заявлению банка «Зенит» из-за долга около 1 млрд руб.

Venuto FZCO зарегистрирована в зоне DMCC в Дубае, занимается торговлей нефтепродуктами, нефтью, углем, нефтехимией.

Менеджером указана Назира Алимова. В феврале 2026 года компания под названием Venuto DMCC подпала под санкции Великобритании по подозрению в связи с гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым, которого Лондон считает причастным к бизнесу нефтяного трейдера Coral Energy (сегодня 2Rivers Group). Как говорится в материалах ЕС, 2Rivers Group занимается экспортом российской нефти и контролирует значительную часть судов «теневого флота».

Подробнее — в материале «Ъ» «В Дубае вспомнили о долгах».

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