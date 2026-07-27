Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июля

Львам не стоит доверять своей интуиции, даже если им покажется, что они отчетливо слышат ее. Скорее всего, предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные завтра под влиянием порыва, заведут Льва совсем не туда. В течение всего дня представителям знака не стоит полагаться на свой внутренний голос, удачу или везение.