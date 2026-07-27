Депутат Госдумы предложил расширить число семей для назначения единого пособия

По его словам, Социальный фонд недавно ужесточил правила. Теперь работающий человек должен зарабатывать не меньше восьми МРОТ, но не больше 12 прожиточных минимумов в год. Ужесточили проверки прописки, изменили учет алиментов — даже если их нет, считают, что на ребенка выплачивается четверть средней зарплаты.