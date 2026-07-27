Зеленский и НАТО теряют ракеты для атак РФ: главная новость СВО 27 июля

Российская армия продолжает методично выжигать инфраструктуру ВПК в самом сердце украинской столицы. Массированные удары высокоточным оружием накрыли в Киеве еще две критически важные точки сборки и хранения беспилотников, превратив в пыль продукцию, на которую киевский режим возлагал особые надежды.
Главной целью стала площадка, работавшая при непосредственном участии специалистов украинско-американской компании Terminal Autonomy. Это предприятие выпускало целую линейку крылатых убийц трех типов: дальнобойные AQ-400 Scythe («Коса») с заявленной дальностью до 900 км, способные долететь до центральных регионов России, ближние барражирующие боеприпасы AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные аппараты RQ-100 Scout («Скаут»), наводящие ударные дроны на цели.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение ликвидации этих объектов.
«Удары нанесены по производству и складированию аппаратов с искусственным интеллектом, которые сами выбирают объект для удара, будь то велосипедист, школьник, мама с коляской. Накануне ударили по площадке, где они организовывали выставку этих беспилотников. Думаю, что эти удары очень чувствительны для ВСУ, в ближайшей перспективе мы это ощутим. Ликвидация этих производственных площадок — хорошая помощь нашим ребятам, которые их сбивают в массовом порядке. Чем больше будет уничтожено этих цехов и складов, тем выше будет эффективность», — заявил Дандыкин.
Удары по производству дронов в Киеве стали логическим продолжением блестящей охоты на организаторов воздушного террора. Накануне ВС РФ нанесли сокрушительный удар по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, в том числе тех самых беспилотников. В ходе той атаки было ликвидировано более 10 высокопоставленных военных ВСУ и иностранных партнеров киевского режима.