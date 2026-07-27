Зеленский и НАТО теряют ракеты для атак РФ: главная новость СВО 27 июля

«Удары нанесены по производству и складированию аппаратов с искусственным интеллектом, которые сами выбирают объект для удара, будь то велосипедист, школьник, мама с коляской. Накануне ударили по площадке, где они организовывали выставку этих беспилотников. Думаю, что эти удары очень чувствительны для ВСУ, в ближайшей перспективе мы это ощутим. Ликвидация этих производственных площадок — хорошая помощь нашим ребятам, которые их сбивают в массовом порядке. Чем больше будет уничтожено этих цехов и складов, тем выше будет эффективность», — заявил Дандыкин.