МВД рассказало о новой схеме мошенников с сайтов объявлений

Так, мошенники размещают на сайтах объявления с предложением приобрести товары. Когда человек откликается, они просят сразу полную предоплату. После оплаты аферисты обещают переслать товар в установленный срок, который не соблюдается. Когда жертва интересуется, в чем дело, ей говорят о проблемах с банковской картой, которая якобы заблокирована после перевода. Аферисты утверждают, что не могут снять деньги за товар и обвиняют покупателя в мошенничестве, чтобы выманить еще больше средств.