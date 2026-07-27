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МВД рассказало о новой схеме мошенников с сайтов объявлений

Злоумышленники после получения денег за покупку заявляют жертвам о блокировке карты и обвиняют их в аферах.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники с сайтов объявлений после получения денег за покупку от своих жертв стали заявлять им о блокировке карт и обвинять в аферах. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, мошенники размещают на сайтах объявления с предложением приобрести товары. Когда человек откликается, они просят сразу полную предоплату. После оплаты аферисты обещают переслать товар в установленный срок, который не соблюдается. Когда жертва интересуется, в чем дело, ей говорят о проблемах с банковской картой, которая якобы заблокирована после перевода. Аферисты утверждают, что не могут снять деньги за товар и обвиняют покупателя в мошенничестве, чтобы выманить еще больше средств.

В МВД в связи с распространением этой схемы призвали россиян перед совершением покупки убеждаться в благонадежности продавца.