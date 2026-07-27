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Госзакупки лекарств готовят к форс-мажору

С 1 октября 2026 года российские больницы и поликлиники смогут закупать препараты по новым, более гибким правилам. Соответствующие поправки, которые к ФЗ-44 ранее предложила группа депутатов и сенаторов, в конце прошлой недели одобрили Госдума и Совет федерации.

С 1 октября 2026 года российские больницы и поликлиники смогут закупать препараты по новым, более гибким правилам. Соответствующие поправки, которые к ФЗ-44 ранее предложила группа депутатов и сенаторов, в конце прошлой недели одобрили Госдума и Совет федерации.

Согласно принятому закону, производители лекарств смогут в процессе исполнения госзаказа на поставку партии препарата менять место его изготовления.

Сейчас на этапе подачи заявки на торги поставщик должен указать одного производителя из регистрационного удостоверения препарата и в случае заключения контракта поставить препарат, произведенный только на этой площадке. При этом в документации на препарат может быть несколько площадок производителя. Однако если требуется поставка с другого завода, торги приходится проводить заново.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарствам добавили гибкости».

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