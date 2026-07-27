Госзакупки лекарств готовят к форс-мажору

Сейчас на этапе подачи заявки на торги поставщик должен указать одного производителя из регистрационного удостоверения препарата и в случае заключения контракта поставить препарат, произведенный только на этой площадке. При этом в документации на препарат может быть несколько площадок производителя. Однако если требуется поставка с другого завода, торги приходится проводить заново.