Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1500 «квадратов» горящих отходов: прокуратура проверяет полигон ТКО в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре загорелся полигон твердых коммунальных отходов. По предварительной информации, огонь охватил 1 500 квадратных метров. На тушении работают 10 человек и 7 единиц техники. Надзорное ведомство организовало проверку, чтобы оценить действия эксплуатирующей организации. При обнаружении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.

В Комсомольске-на-Амуре загорелся полигон твердых коммунальных отходов. По предварительной информации, огонь охватил 1 500 квадратных метров. На тушении работают 10 человек и 7 единиц техники. Надзорное ведомство организовало проверку, чтобы оценить действия эксплуатирующей организации. При обнаружении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.