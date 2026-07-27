1500 «квадратов» горящих отходов: прокуратура проверяет полигон ТКО в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре загорелся полигон твердых коммунальных отходов. По предварительной информации, огонь охватил 1 500 квадратных метров. На тушении работают 10 человек и 7 единиц техники. Надзорное ведомство организовало проверку, чтобы оценить действия эксплуатирующей организации. При обнаружении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.