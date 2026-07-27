В Красноярске до 1 августа обновят 61 площадку для мусора

В Красноярске продолжают приводить в порядок места накопления твердых коммунальных отходов. В первую очередь работ вошла 61 контейнерная площадка, 40 из них уже готовы, а еще 17 площадок сейчас находятся в работе. К обустройству оставшихся четырех специалисты приступят в ближайшее время. Завершить первый этап планируют до 1 августа. Работы проходят в шести районах города. Больше всего площадок обновят в Октябрьском районе — 39: там реконструируют 16 действующих и обустроят 23 новые. В Центральном районе приведут в порядок 10 площадок, в Свердловском — 5, в Советском — 4, в Кировском — 2, в Ленинском — 1. До конца 2026 года в Красноярске планируют оборудовать около 400 площадок для ТКО и установить более 1 600 новых контейнеров. Такая работа идет и в других территориях края. В 28 муниципалитетах, где особенно нужна новая контейнерная инфраструктура, за счет краевой субсидии в этом году обустроят 1 860 площадок и установят 1 768 контейнеров. Наведение порядка в сфере обращения с отходами проходит в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие». Напомним, что в Красноярске более 300 частных домов получат новые котлы до конца года.