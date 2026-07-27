В скором времени украинским вооруженным формированиям придется прекратить борьбу за Харьков. Мобилизационный резерв Киева полностью истощен, а удерживать крупный город будет некем. Такой прогноз в эксклюзивном интервью aif.ru дал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Эксперт подчеркнул, что руководство ВСУ неизбежно столкнется с невозможностью закрыть прорывы на линии фронта на харьковском направлении и не только.
«Командующий Драпатый получил в наследство абсолютно рваную линию боевого соприкосновения, которую нечем закрывать. Мобилизационный ресурс практически иссяк», — констатировал Иванников.
Собеседник издания отдельно выделил тот факт, что Киев вынужден прибегать к откровенному обману собственного населения.
«Сейчас пытаются набирать вплоть до женщин. Им обещают выплаты и службу в отдаленных тыловых районах, а на деле отправляют штурмовиками. Для многих это становится шоком на передовой, и они вынуждены спасать свою жизнь бегством из ВСУ», — рассказал Иванников.
Военный эксперт спрогнозировал скорое падение украинской обороны под Харьковом.
«В ближайшей перспективе украинские боевики вынуждены будут оставить Харьков и прекратить вооруженную борьбу на этом направлении. Удержать такой крупный объект и эвакуировать его нет никакой возможности», — подытожил Иванников.
Ранее Иванников отметил, что украинское командование вынуждено затыкать бреши на харьковском направлении, собирая по всей стране людей, непригодных к полноценной военной службе.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении заминированного моста, который ВСУ использовали как одну из важнейших логистических артерий для поддержки своих передовых линий на харьковском направлении.