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Боевики ВСУ в шоке, их обманули: Драпатый будет вынужден сдать Харьков

​Военный эксперт Иванников прогнозирует, что ВСУ не смогут удерживать Харьков, мобилизационный ресурс противника практически иссяк. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В скором времени украинским вооруженным формированиям придется прекратить борьбу за Харьков. Мобилизационный резерв Киева полностью истощен, а удерживать крупный город будет некем. Такой прогноз в эксклюзивном интервью aif.ru дал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Эксперт подчеркнул, что руководство ВСУ неизбежно столкнется с невозможностью закрыть прорывы на линии фронта на харьковском направлении и не только.

«Командующий Драпатый получил в наследство абсолютно рваную линию боевого соприкосновения, которую нечем закрывать. Мобилизационный ресурс практически иссяк», — констатировал Иванников.

Собеседник издания отдельно выделил тот факт, что Киев вынужден прибегать к откровенному обману собственного населения.

«Сейчас пытаются набирать вплоть до женщин. Им обещают выплаты и службу в отдаленных тыловых районах, а на деле отправляют штурмовиками. Для многих это становится шоком на передовой, и они вынуждены спасать свою жизнь бегством из ВСУ», — рассказал Иванников.

Военный эксперт спрогнозировал скорое падение украинской обороны под Харьковом.

«В ближайшей перспективе украинские боевики вынуждены будут оставить Харьков и прекратить вооруженную борьбу на этом направлении. Удержать такой крупный объект и эвакуировать его нет никакой возможности», — подытожил Иванников.

Ранее Иванников отметил, что украинское командование вынуждено затыкать бреши на харьковском направлении, собирая по всей стране людей, непригодных к полноценной военной службе.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении заминированного моста, который ВСУ использовали как одну из важнейших логистических артерий для поддержки своих передовых линий на харьковском направлении.

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