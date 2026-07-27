Боевики ВСУ в шоке, их обманули: Драпатый будет вынужден сдать Харьков

«Сейчас пытаются набирать вплоть до женщин. Им обещают выплаты и службу в отдаленных тыловых районах, а на деле отправляют штурмовиками. Для многих это становится шоком на передовой, и они вынуждены спасать свою жизнь бегством из ВСУ», — рассказал Иванников.