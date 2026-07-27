В Красноярском крае пьяный 17-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авария произошла в субботу ночью в селе Нарва.
17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 ехал по улице Заводской в сторону переулка Проходного и совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на правой обочине дороги.
От полученных травм мужчина 46 лет и женщина 35 лет скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Кроме того, травмы получил 20-летний пассажир легкового автомобиля. Его доставили в больницу.
Как сообщили в МВД по краю, подросток не имел водительского удостоверения и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,63 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении несовершеннолетнего составлен ряд административных материалов. Общая сумма штрафов превысит 47 тысяч рублей. Также сотрудники полиции подготовили материалы для привлечения родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
16+