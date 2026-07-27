Граждане РФ не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за тайфуна в Китае

ШАНХАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Российские граждане не обращались в генеральное консульство РФ в Гуанчжоу по поводу мощного тайфуна «Хунся» (Noul, «Ноыль»), обрушившегося на южную китайскую провинцию Гуандун.
«Обращений от соотечественников из-за тайфуна или задержек рейсов не было», — сообщили ТАСС в генконсульстве.
Тайфун со скоростью ветра 45 м/с обрушился на провинцию Гуандун утром 26 июля. В регионе прошли проливные дожди. Власти объявили наивысший (красный) уровень опасности. Более 710 тыс. человек эвакуировали из потенциально опасных районов. Этот тайфун стал самым мощным в Китае в 2026 году.
«Хунся» продолжает движение в северном направлении, постепенно ослабевая. Он переместился в провинцию Хунань и подходит к городу Чанша.