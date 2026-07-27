Граждане РФ не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за тайфуна в Китае

Тайфун со скоростью ветра 45 м/с обрушился на провинцию Гуандун утром 26 июля. В регионе прошли проливные дожди. Власти объявили наивысший (красный) уровень опасности. Более 710 тыс. человек эвакуировали из потенциально опасных районов. Этот тайфун стал самым мощным в Китае в 2026 году.