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Одесса горит, порты парализованы: Украину отрезают от моря

ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре ВСУ на черноморском побережье. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что идет планомерное уничтожение транспортных артерий Украины, снабжающих ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Несколько прилетов зафиксировано в ночь на 26 июля в порту «Черноморск» (бывший Ильичёвск) в пригороде Одессы. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что ВС РФ продолжают планомерную работу по уничтожению транспортных артерий, по которым организовано снабжение ВСУ.

«Наши цели — это все то, что представляет угрозу для мирного населения и для наших войск, которые находятся на земле и продвигаются вперёд. В портах удары направлены на склады, где размещают военные грузы, инфраструктуру для погрузки-разгрузки, сами суда, которые перевозят вооружение. Еще одна цель — резервуары с ГСМ, без которых техника ВСУ встанет. Удары наносятся по транспортным артериям, которые используются ВСУ. Эффективность этих ударов признает враг», — сказал он.

Василий Дандыкин подчеркнул, что ведется комплексная работа. Также наносятся удары по объектам ВПК, уничтожая производство дронов и ракет. Так, минувшей ночью в Киеве уничтожены две точки, где осуществлялась сборка БПЛА.

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