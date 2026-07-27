Одесса горит, порты парализованы: Украину отрезают от моря

«Наши цели — это все то, что представляет угрозу для мирного населения и для наших войск, которые находятся на земле и продвигаются вперёд. В портах удары направлены на склады, где размещают военные грузы, инфраструктуру для погрузки-разгрузки, сами суда, которые перевозят вооружение. Еще одна цель — резервуары с ГСМ, без которых техника ВСУ встанет. Удары наносятся по транспортным артериям, которые используются ВСУ. Эффективность этих ударов признает враг», — сказал он.