Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС: для чего это нужно

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Министерства обороны и Росгвардии в части получения данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, теперь российское оборонное ведомство и его территориальные органы будут иметь доступ к сведениям реестра в электронном виде. Благодаря этому военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных сил, уволенные со службы граждане и члены их семей будут оперативно получать полагающиеся социальные гарантии и компенсации. Вместе с тем, данные ЕГР ЗАГС будут использоваться для воинского учета.
Такие же права получит и Росгвардия — для обеспечения соцгарантий своим военнослужащим, сотрудникам, а также лицам, уволенным из войск национальной гвардии, и их семьям. Ожидается, что нововведение ускорит и упростит процедуру оформления выплат, избавив граждан от необходимости собирать дополнительные справки.
Также в нормативном документе уточняется перечень должностных лиц, которые имеют право направлять соответствующие запросы. Это командиры (начальники) воинских частей Вооруженных сил России (ВС РФ) и Росгвардии.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации.
В конце 2023 года российский лидер подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ на 170 тысяч человек. С того времени штатная численность Вооруженных Сил Российской Федерации составляет 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
До этого президент России подписал закон, позволяющий министерству обороны осуществлять закупки товаров у единственных поставщиков на основе любых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Закон позволил российскому оборонному ведомству осуществлять малые закупки для нужд специальной военной операции у единственного поставщика, а контракт заключать в любой форме.