Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС: для чего это нужно

Так, теперь российское оборонное ведомство и его территориальные органы будут иметь доступ к сведениям реестра в электронном виде. Благодаря этому военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных сил, уволенные со службы граждане и члены их семей будут оперативно получать полагающиеся социальные гарантии и компенсации. Вместе с тем, данные ЕГР ЗАГС будут использоваться для воинского учета.