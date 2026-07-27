Министр Косиняк-Камыш обвинил президента Польши во лжи о Patriot для Киева

Польский президент Кароль Навроцкий знал о поставках из республики на Украину ракет Patriot, вопреки его словам. Об этом в воскресенье, 26 июля, заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он отметил, что не позволит «распространять ложь или устраивать политические спектакли в вопросах, по которым мы прилагаем все усилия, чтобы президент был полностью информирован». По его словам, представитель президента присутствует на еженедельных заседаниях комитета по безопасности, где принимаются решения о военной помощи Украине.
— Президент знал об этом, так как я сам с ним разговаривал. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте обсуждал это с ним. Навроцкий просто переворачивает ситуацию с ног на голову, — заявил министр в интервью порталу Wirtualna Polska.
20 июля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский сообщил, что Киев не обладает запасами ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Их передадут Украине только через несколько лет.
8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон планируют передать Киеву лицензию на самостоятельное производство ЗРК Patriot. При этом США не намерены передавать стране готовые перехватчики.