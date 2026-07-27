Министр Косиняк-Камыш обвинил президента Польши во лжи о Patriot для Киева

Он отметил, что не позволит «распространять ложь или устраивать политические спектакли в вопросах, по которым мы прилагаем все усилия, чтобы президент был полностью информирован». По его словам, представитель президента присутствует на еженедельных заседаниях комитета по безопасности, где принимаются решения о военной помощи Украине.