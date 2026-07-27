Лучших вожатых летнего сезона определили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги фестиваля профессионального мастерства «Путь к звёздам 2.0», который объединил вожатых и организаторов лагерей с дневным пребыванием. Участники два дня проходили конкурсные испытания, учились на образовательных площадках и работали в творческих мастерских, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Гран-при конкурса вожатского мастерства получила Мария Фокина из краевого детского центра «Созвездие». Самой профессиональной парой признали Владислава Миндагулова и Алину Жученко из лагеря «Энергетик».
В спортивной номинации победили Михаил Шматков и Ксения Соколова из дружины «Азимут», а лучшей творческой парой стали Руслан Янчук и Елизавета Шорстова из лагеря «Мир детства». Звание самого профессионального старшего вожатого получила Ксения Якимова.
Среди лагерей с дневным пребыванием первое место заняла школа № 31 Комсомольска-на-Амуре. За лучшую воспитательную идею отметили Надежду Чиринько из хабаровской школы № 77, за лучшую презентацию лагеря — Марину Кузьминых из школы № 2 рабочего посёлка Хор. Специальную награду «Двигатель проекта» получила методист комсомольского «Кванториума» Евгения Ефименко.
Сейчас в детских лагерях края продолжаются вторые и третьи смены. С начала лета в них уже отдохнули около 75 тысяч детей.
Семьи могут вернуть часть стоимости путёвки для ребёнка от шести до 18 лет, постоянно живущего в Хабаровском крае. За 21-дневную смену в региональном лагере выплата составляет 18 тысяч рублей, при этом доход семьи не учитывается, а обращаться за компенсацией можно несколько раз в течение каникул.