Лучших вожатых летнего сезона определили в Хабаровском крае

Семьи могут вернуть часть стоимости путёвки для ребёнка от шести до 18 лет, постоянно живущего в Хабаровском крае. За 21-дневную смену в региональном лагере выплата составляет 18 тысяч рублей, при этом доход семьи не учитывается, а обращаться за компенсацией можно несколько раз в течение каникул.