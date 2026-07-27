Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

«В настоящее время в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», — сказал он.
С 15 июня погранпункт «Нарва-1», который ранее работал с 7:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием «перераспределить нагрузку» на пограничников.
В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег.