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Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Количество желающих попасть в Россию через Нарву превышает пропускную способность КПП с эстонской стороны, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

Источник: Reuters

«В настоящее время в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП. На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», — сказал он.

С 15 июня погранпункт «Нарва-1», который ранее работал с 7:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием «перераспределить нагрузку» на пограничников.

В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег.