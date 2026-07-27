Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

С 15 июня погранпункт «Нарва-1», который ранее работал с 7:00 до 23:00, сократил график на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием «перераспределить нагрузку» на пограничников.