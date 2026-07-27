Ревнивец стрелял по двери квартиры в Камчатском крае

36-летнего жителя поселка Крутогоровский признали виновным в угрозе убийством. Мужчина управлял джипом и резко тормозил рядом с женщиной и ее знакомыми, при этом угрожая физической расправой. После этого он приехал к дому, где от него прятались потерпевшие, и дважды выстрелил в дверь квартиры из ружья. Подсудимый объяснил свое поведение ревностью. Злоумышленнику дали 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.