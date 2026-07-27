Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключения теле- и радиоканалов ждут жителей Хабаровского края на неделе

Неудобства связаны с плановыми работами.

Источник: Хабаровский край сегодня

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала возможны в Хабаровском крае с 27 по 31 июля. В это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

График кратковременных отключений 27 — 31 июля:

24 — 27 июля:

Известковый, Амурский район с 08:00 до 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

28 июля.

Переяславка, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Хабаровск с 09:00 до 14:00.

Камеди Радио.

Хабаровск с 09:00 до 15:00.

Восток России 103,7 МГц.

28 — 30 июля.

Малмыж, Амурский район с 08:00 до 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

29 июля.

Полетное, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Джигда, Аяно-Майский район с 09:00 до 15:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

30 июля.

Марусино, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

31 июля.

Нелькан, Аяно-Майский район с 09:00 до 15:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Нижнетамбовское, Комсомольский район с 08:00 до 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).