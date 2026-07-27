Отключения теле- и радиоканалов ждут жителей Хабаровского края на неделе

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала возможны в Хабаровском крае с 27 по 31 июля. В это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
График кратковременных отключений 27 — 31 июля:
24 — 27 июля:
Известковый, Амурский район с 08:00 до 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
28 июля.
Переяславка, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Хабаровск с 09:00 до 14:00.
Камеди Радио.
Хабаровск с 09:00 до 15:00.
Восток России 103,7 МГц.
28 — 30 июля.
Малмыж, Амурский район с 08:00 до 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
29 июля.
Полетное, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Джигда, Аяно-Майский район с 09:00 до 15:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
30 июля.
Марусино, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
31 июля.
Нелькан, Аяно-Майский район с 09:00 до 15:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Нижнетамбовское, Комсомольский район с 08:00 до 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).