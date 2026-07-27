В МВД напомнили, что россияне могут иметь два загранпаспорта

«Действительно, гражданин Российской Федерации может иметь два паспорта. Есть несколько особенностей, о которых я сейчас расскажу. Первое. Если у вас на руках находится заграничный паспорт так называемого пятилетнего образца, то второй паспорт вы можете получить только в период действия паспорта. И второй паспорт выдается обязательно только с биометрическими данными», — сказал он.