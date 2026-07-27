Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В самолетах будут показывать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями

Эта часть приказа Минтранса вступит в силу с 1 марта 2027 года.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ утвердил новый проект приказа, согласно которому в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью.

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии», — говорится в документе.

Эта часть приказа вступит в силу с 1 марта 2027 года. Остальные пункты приказа о правилах обслуживания пассажиров с инвалидностью и других лиц с ограниченными возможностями вступают в силу с 1 сентября 2026 года.