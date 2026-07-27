Эксперт Неустроев объяснил, чем отличается реальный текст от сгенерированного ИИ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сгенерированный искусственным интеллектом текст отличается от написанного человеком «абсолютной стерильностью» — отсутствием реального опыта и нестандартной логики. Такое мнение выразил ТАСС федеральный эксперт по репозиционированию и внедрению нейросетей в бизнес и PR, лектор Российского общества «Знание» Михаил Неустроев.
«Если сейчас вы понимаете, что текст сгенерирован — это точно плохой текст. Его выдает его абсолютная стерильность. Любая нейросеть обожает правильные, но абсолютно обтекаемые выводы в духе “важно соблюдать баланс”. В таких текстах нет реального опыта, профессиональной боли и нестандартной логики», — отметил Неустроев.
По его словам, прогресс не стоит на месте и если раньше чистым признаком сгенерированного текста было «обилие тире, двоеточий и заглавных букв после них», то сейчас надо обращать внимание на «метафоры, позицию автора и смысл, который пытается донести эта коммуникация».
По его мнению, если текст или другой сгенерированный материал решает задачу потребителя, то «ему все равно, какой процент строк написан алгоритмом». Эксперт считает, что в ближайшем будущем общество перестанет обращать внимание на фактор ИИ. «Инструмент окончательно растворится в рабочих процессах, как когда-то программы проверки орфографии или Т9», — заключил он.