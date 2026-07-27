Эксперт Неустроев объяснил, чем отличается реальный текст от сгенерированного ИИ

По его словам, прогресс не стоит на месте и если раньше чистым признаком сгенерированного текста было «обилие тире, двоеточий и заглавных букв после них», то сейчас надо обращать внимание на «метафоры, позицию автора и смысл, который пытается донести эта коммуникация».