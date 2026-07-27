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Любовь под гармонь: супруги Наследниковы из Нижней Поймы отметили 55 лет брака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Михаил Валентинович и Валентина Алексеевна Наследниковы отпраздновали изумрудную свадьбу. Их история началась в 1970 году в таежном поселке Центральном, а 9 июля 1971 года пара зарегистрировала брак.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Михаил Валентинович и Валентина Алексеевна Наследниковы отпраздновали изумрудную свадьбу. Их история началась в 1970 году в таежном поселке Центральном, а 9 июля 1971 года пара зарегистрировала брак.

Супруги вырастили двух дочерей — Наталью и Татьяну. Сейчас у Наследниковых две внучки и двое правнуков, в воспитании которых они активно участвуют.

Главная семейная традиция — собираться за одним столом по праздникам. Валентина Алексеевна готовит любимые блюда, а Михаил Валентинович играет на гармони, поет и рассказывает истории из прошлого.

Спустя 55 лет супруги по-прежнему встречают важные даты вместе со своей большой семьей.