Хабаровские медики вернули дыхание беременной пациентке после страшной аварии

22-летняя девушка попала в жесткое ДТП в Амурской области на 16-й неделе беременности. После аварии — множественные переломы ребер, двусторонний гемопневмоторакс и шок. Но главная беда случилась позже: правый бронх полностью зарубцевался, и легкое сжалось, перестав работать. Врачи Краевой клинической больницы имени Сергеева провели уникальную операцию по пластике бронха, восстановили проходимость и сохранили орган. После реабилитации девушка выписана — она снова дышит полноценно.