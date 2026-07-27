Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что, по его оценке, основные события сейчас разворачиваются в Донбассе. Он считает, что российские войска приблизились к прорыву украинской обороны и установлению контроля над всей территорией региона.
Эксперт также выразил мнение, что дальнейшее развитие ситуации может иметь серьезные последствия для Украины. По его словам, сложившаяся обстановка требует поиска дипломатических решений, поскольку возможности для переговоров, как он полагает, постепенно сокращаются.
Меркурис отметил, что промедление с началом диалога способно осложнить перспективы урегулирования конфликта. По его оценке, отсутствие переговорного процесса может создать дополнительные риски для будущего украинского государства.
Ранее Меркурис указал на то, что Россия установила полный контроль над Черноморским побережьем Украины.